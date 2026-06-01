رصد 3 حالات لظهور « رجل الحرب البرتغالي » بالسواحل التونسية

أعلنت جمعية « تونسي » للعلوم التشاركية تسجيل ثلاث مشاهدات جديدة لكائن « رجل الحرب البرتغالي » بالسواحل التونسية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر ماي، دون تسجيل أي حوادث أو إصابات.

وأوضحت الجمعية، وفق تحيين صادر عنها، أن المشاهدات توزعت بين تسجيل فرد في البحر بطبرقة يوم 29 ماي، وفرد نافق بشاطئ برج السدرية يوم 30 ماي، إلى جانب رصد فرد آخر في البحر بسليمان يوم 31 ماي، مبينة أن مواطنين تولوا الإبلاغ عن هذه الحالات.

وبينت الجمعية أن تواجد هذا الكائن البحري بالسواحل التونسية خلال هذه الفترة يمثل ظاهرة طبيعية ومؤقتة، مرجحة استمرارها لبضعة أيام إضافية تبعا للظروف البحرية وحركة التيارات والرياح.

ودعت الجمعية كافة المواطنين إلى مواصلة اليقظة وعدم لمس الكائنات البحرية المجهولة، مع الاكتفاء بتصويرها من مسافة آمنة ومشاركة مكان وتاريخ الرصد.

يُشار إلى أن هذا الكائن البحري يُعدّ من الأنواع الخطيرة نسبيا على المصطافين ومرتادي البحر، نظرًا لما تسببه خيوطه اللاسعة من آلام وحروق جلدية قد تكون شديدة في بعض الحالات.

