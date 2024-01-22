رضا شرف الدين يمثل أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس الخميس القادم

أفاد جمال حجى عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال رضا شرف الدين بأنّ منوّبه سيمثل الخميس أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضايا ديوانية وصرفية.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أصدرت في شأنه بطاقة إيداع يوم 2 جانفي الجاري وتمّت إحالته إلى الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة وتعيين جلسة له يوم 25 جانفي الجاري.

كما أكّد أنّ التفاوض جار مع الديوانة بعد أن قامت هيئة الدفاع بتقديم مطلب في الصلح مبّينا أنّ الهيئة وفي صورة عدم التوصّل إلى حلّ ستطالب بالتأخير إلى حين تقديم ما يفيد الصلح مع مطلب شكلي في الإفراج مؤقتا عن منوبها في القضية.

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