رفض الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتأخير قضيتهما ليوم 11 ديسمبر القادم

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، تأخير قضية برهان بسيس ومراد الزغيدي لجلسة ليوم 11 ديسمبر القادم ورفض مطالب الإفراج.

ووفق مصدر قضائي، تتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الاموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الاداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم اصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية نظرت اليوم في قضية برهان بسيس ومراد الزغيدي بحالة ايقاف ومتهم ثالث بحالة سراح اضافة الى ثلاث شركات على ملك المذكورين بموجب احالتهم تبعا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

وات