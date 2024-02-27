رفض الطعن الوحيد في النتائج الأولية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة

قضت المحكمة الإدارية بالرفض أصلا في الطّعن الوحيد المرفوع من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضدّ الحكم الصّادر ابتدائيّا عن الدّائرة الاستئنافيّة والمتعلق بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة منزل شاكر- صفاقس، وبإقرار الحكم المطعون فيه.

وأفادت المحكمة الإداريّة أنّ جلستها العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيّا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الثّانية، صرحت اليوم الثلاثاء بمنطوق ومٱل هذه القضيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المحكمة.

وذكر البلاغ أنّ الحكم المذكور نهائي وباتّ ولا يقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي، وبذلك تكون المحكمة الإداريّة ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الثّانية.

وستعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بالعاصمة للتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية.

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