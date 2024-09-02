رفض تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية: هيئة الانتخابات تُوضّح

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنها توصلت بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة الترشحات هذا المساء في حدود الساعة التاسعة ليلا وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 اوت و 4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و 3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 اوت، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.

كما أكدت الهيئة أن تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، ضرورة أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 اوت.

كلمات البحث :المحكمة الإدارية;جلسة;هيئة الانتخابات