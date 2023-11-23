رفض مطالب الافراج عن موقوفين في قضية التأمر على آمن الدولة

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس رفض 6 مطالب إفراج لموقوفين على ما يعرف بـ »قضية التآمر على أمن الدولة »، حسب ما ذكره لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الناطق باسم المحكمة ، حبيب الطرخاني.

وأوضح المصدر أن الدائرة انعقدت اليوم بـ » صفة عادية وفي الموعد المحدد لها للنظر في القضايا المنشورة أمامها » خلافا لما روجت له بعض الأطراف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقررت رفض خمسة (5)مطالب افراج ومطلب استئناف منع للظهور بالأماكن العامة عن متهمين في هذه القضية أصلا كما قررت رفض مطلب سادس شكلا ،دون بيان هويات المعنيين بتلك القرارات .

من جهة اخرى، قال الطرخاني » إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ستنظر الخميس المقبل 30 نوفمبر الحالي في مطلب إفراج آخر ورد عليها من أحد المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، كما ستنظر في مطلب استئناف تقدم به متهم في ذات القضية وهو معني بقرار تمديد في الإيقاف التحفظي ».

ولم تكشف الجهات القضائية هويات وعدد الموقوفين على ذمة هذه القضية والتي انطلقت اولى الايقافات بشأنها في شهر فيفري الماضي. وشملت تلك الايقافات عددا من السياسيين و محامين ورجال اعمال وجامعيين.

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