رفض مطلب الإفراج على سنية الدهماني

تمّ مساء اليوم الخميس، إصدار بطاقة إيداع ورفض مطلب الإفراج، على المحامية سنية الدهماني مع تحديد موعد جلسة المرافعة ليوم 17 أكتوبر الحالي، حسب ما أكدّته شقيقتها رملة الدهماني، في تدوينة على صفحتها على الفايسبوك.

وكانت سنية الدهماني مثلت اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية شكاية مرفوعة ضدها وتم احالتها على معنى الفصل عدد 54 .

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