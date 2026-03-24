رفع الأثقال: الرباع التونسي كارم بن هنية يعلن اعتزاله

أعلن اللاعب التونسي كارم بن هنية اليوم الثلاثاء، إعتزاله نهائيا كرياضي بالمنتخب التونسي لرفع الأثقال، وذلك بعد مسيرة رياضية محترفة حصل فيها على 126 ميدالية مختلفة منها 75 ميدالية دولية ، 51 ميدالية وطنية و 10 كؤوس أفضل رياضي متوسطي و إفريقي.
وأرجع بن هنية سبب ذلك إلى عدم توفير ميزانية تحضيرات خاصة به ( مستوى تحضير عالي ) من سلطة الإشراف، في سنة مليئة بالمقابلات الدولية أهمها ألعاب البحر الأبيض المتوسط و بطولة العالم الترشيحية للألعاب الأولمبية و بطولة إفريقيا.
وقال اللاعب إن تونس هي من خسرت ميداليات متوسطية و إفريقية و عالمية، معتبرا أن قراره جاء بعد العديد من المحاولات و لا رجعة فيه .
