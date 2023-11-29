رفيق بوجدارية: كورونا في أدنى أرقامها في تونس ولا يوجد إلا فيروسات النزلة الموسمية

اخر تحديث : 29/11/2023
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

تحليل كورونا

أعلن رئيس قسم بمستشفى عبد الرحمان مامي الدكتور رفيق بوجدارية في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أن « الكورونا في أدنى أرقامها في تونس حاليا ولا يوجد في البلاد إلا فيروسات النزلة الموسمية ».
ودعا بوجدارية الحوامل وكبار السن وممن يعانون من صعوبات في التنفس إلى الإقبال على التلقيح ضد النزلة الموسمية.
وبخصوص ما راج في ومواقع التواصل الإجتماعي حول سحب عدد من الأدوية من الصيدليات الفرنسية، أبرز بوجدارية بأن « وكالة سلامة الأدوية في فرنسا منذ سنوات تتابع بعض الأدوية وتوصلت إلى ان البعض منها خاصة المتعلق بالأنف يتسب في جلطات قلبية ودماغية لكن بنسب ضئيلة جدا ».


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