رقمنة البرنامج الوطني للتلاقيح في تونس عبر البوابة الالكترونية «ايفاكس»

أعلن وزير الصحة علي مرابط، اليوم الثلاثاء، عن انخراط تونس في رقمنة البرنامج الوطني للتلاقيح بجميع مراكز الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من هياكل الصحة العمومية، عبر انطلاق العمل بالبوابة الوطنية للتلقيح « ايفاكس » في حلة جديدة عبر العنوان الإكتروني www.evax.tn .

وأوضح الوزير، في تصريح اعلامي، على هامش زيارة أداها إلى مركز رعاية الأم والطفل بحي الزهور، أن فريقا من المختصين بوزارة الصحة قام بإجراء التعديلات اللازمة على منظومة « ايفاكس » الخاصة بالتلاقيح المضادة لفيروس كورونا والتي وضعتها الوزارة سنة 2021، من أجل تطويرها وتحديثها ومن ثمة تحويلها إلى بوابة وطنية للتلقيح فعالة ومؤمنة للمعطيات الشخصية للتمكن من رقمنة وإدارة كامل عمليات التلقيح.

ولفت الوزير إلى أن البوابة الوطنية للتلقيح تشمل كافة التلاقيح الروتينية الموجهة للأطفال من الولادة إلى سن 18 سنة والمرأة الحامل وجميع المواطنين المعنيين بالتلاقيح الروتينية والاستثنائية، على غرار تلاقيح النزلة الموسمية والتلاقيح ضد داء الكلب والتلاقيح الخاصة بالسفر، داعيا المواطنين المعنيين للقيام بعمليات التسجيل بالبوابة والتحميل حسب الحاجة.

ومن جهتها اعتبرت طبيبة الأطفال آمنة بركاوري رئيسة قسم رعاية والأم والطفل بحي الزهور، أن انخراط تونس في رقمنة البرنامج الوطني للتلاقيح يعد مكسبا وانجازا هاما على الصعيد الوطني والدولي، مبرزة أن تونس ستحظى منذ اليوم بقاعدة بيانات علمية ودقيقة تخص منظومة التلاقيح الوطنية.

وبينت أنه بفضل البوابة الوطنية للتلاقيح الوطنية سوف تتجنب عديد الأمهات عناء المحافظة على دفتر التلاقيح المعرض للتآكل أو الضياع، كما سيتمكن من الحصول على مواعيدهن في آجال مضبوطة يٌعلن عنها في إرساليات قصيرة يتم إرسالها لهن.

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