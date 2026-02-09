رمضان 2026: وزارة التجارة تواصل تجميد أسعار المواد الأساسية

قرَرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمناسبة شهر رمضان 2026 مواصلة تسقيف الأسعار القصوى لمنتوجات الخضر والغلال والدواجن والاسماك وذلك بطريقة توافقية مع المهنة.

وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، إنّ الوزارة أقرّتـ بالتعاون مع الأطراف المعنية، خطّة عمل شاملة وإجراءات تنظيمية وترتيبية للتحكم في الأسعار وترشيدها، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم لسنة 2026.

وأفاد الطرابلسي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه الخطة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان انتظام تزويد الأسواق بمختلف المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية.

وتنطلق تونس في الاستعداد لشهر الصيام بنسبة تضخم مريحة نسبيا بعد ان بلغت خلال شهر جانفي المنقضي 4.8 بالمائة، مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع كامل نتائج سنة 2025، حيث بلغ المعدل العام للتضخم 5.3 بالمائة.

ويبقى التحدي الهام للجهات الرسمية، التحكم في الاسعار وعدم انفلاتها خاصة ازاء ما يتم تسجيله من ترفيع متعمّد من قبل عدد التجار في الاسعار واستغلال فترة رمضان للقيام بتجاوزات ومخالفات اقتصادية.

وابرز المتحدّث، ان الخطة المرسومة ترنو إلى تامين انتظامية التزويد بمختلف المنتجات الاستهلاكية ودعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات التنظيمية والترتيبية.

وصرح الطرابلسي، لدى التطرق الى ابرز الاجراءات المزمع اتخاذها لترشيد الاسعار، انه جرى، بالتوازي، إقرار إجراءات قطاعية تفصيلية شملت تحديد هوامش الربح وسقوف الأسعار لعدد من القطاعات الحيوية.

