روعة التليلي تواصل كتابة التاريخ وتهدي تونس ذهبية رمي القرص F41

تُوجت البطلة البارالمبية التونسية روعة التليلي، فجر اليوم الجمعة 03 أكتوبر 2025، بالميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص F41 برمية بلغت 33.81 مترا، خلال الفترة الصباحية لليوم السابع من بطولة العالم بارا-ألعاب القوى، المقامة حاليا في نيودلهي الهند.

وقد أضافت روعة التليلي ذهبية رمي القرص إلى برونزية دفع الجلة F41 في هذه البطولة العالمية ورفعت حصيلة ميداليات تونس إلى 05 ميداليات متنوعة.

-ذهبية : ياسين الغربي : 400 متر كراسي T54

- ذهبية : روعة التليلي : رمي القرص F41

- فضية : مروى البراهمي : رمي الصولجان F32

- فضية : ياسين الڨنيشي : دفع الجلة F36

- برونزية : روعة التليلي : دفع الجلة F41

