رياح قوية إلى قوية جدا مع أمطار مؤقتا غزيرة

يتواصل الوضع الجوي اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ملائما لنزول أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وأحيانا غزيرة يوم الغد بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد.

كما ينتظر هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية هذا اليوم بالسواحل الشمالية والمرتفعات ثم تشمل يوم الغد الخميس 12 فيفري 2026 أغلب الجهات حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و 80 كلم/س وتكون قوية جدا تصل مؤقتا 100 كلم/س خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

