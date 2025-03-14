رياح قوية بعد الظهر بالوسط و الجنوب

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا بأغلب الجهات.
تكون الريح جنوبية غربية قوية إلى قوية جدا خاصة بعد الظهر بالوسط و الجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال و الاتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 26 بالمناطق الساحلية الشمالية و المرتفعات و بين 27 و 33 ببقية الجهات و تصل الى 36 درجة بالجنوب الشرقي.
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