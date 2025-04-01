رياح قوية مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف محليا بأقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية بجهة الوطن القبلي و قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج.
الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و 26 درجة بالجنوب.
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