رياح قوية مع أمطار متفرقة

اخر تحديث : 01/04/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

هدوء نسبي وتقلص في فاعلية الرياح

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف محليا بأقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية بجهة الوطن القبلي و قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج.
الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21 و 26 درجة بالجنوب.


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