رياح قوية نسبيا والبحر شديد الاضطراب

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب عابرة بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات وتصل محليا 39 درجة بالجنوب الغربي.

