رياح قوية نسبيا والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة أثناء الصباح بالمناطق الساحلية للشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ثم متموج.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 23 و 27 درجة ببقية المناطق.

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