رياح قوية نسبيا والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بالشمال و سحب عابرة ببقية المناطق.
تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية و قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بالشمال و شديد الإضطراب ثم متموج فقليل الإضطراب بالسواحل الشرقية.
الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى عامة بين 19 و 25 درجة و تصل إلى حدود 28 درجة بالجنوب الغربي.
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