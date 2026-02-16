رياح قوية نسبيّا مع سحب عابرة على كامل البلاد

يكون طقس بداية الأسبوع، بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل آخر الليل بقية مناطق الشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات والمرتفعات وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر هائج فتدريجيا شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 19 و 22 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :رياح;سحب;طقس