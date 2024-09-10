رياح قوية والحرارة أقصاها 35 درجة

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طقس مغيم والحرارة أقصاها 18 درجة يكون الطقس اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2015، مغيما جزئيا بالشمال والوسط وبعض السحب بالجنوب . تك ...

رياح قوية نسبيا والحرارة أقصاها 38 درجة يكون الطقس اليوم الأربعاء 17 جوان 2015، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة با ...

طقس اليوم: رياح قوية نسبيا بأغلب الجهات والحرارة أقصاها 36 درجة يكون الطقس اليوم الجمعة 27 جوان 2014، مغشى ببعض السحب على كامل البلاد. تكون الريح من ال ...

رياح قوية مع أمطار رعدية والحرارة في انخفاض يتميز طقس اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، بهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث ت ...