رياح قوية والحرارة أقصاها 35 درجة

اخر تحديث : 10/09/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

هدوء نسبي وتقلص في فاعلية الرياح

سيشهد طقس اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار متفرقة في الصباح بأقصى الجنوب الشرقي وبمناطق الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال وبالمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية المناطق.


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