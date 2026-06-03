رياح وأمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل .

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال و الوسط و المرتفعات و بين 34 و 39 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

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