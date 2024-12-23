رياض الهنتاتي رئيسا مديرا عام لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

صادق الاجتماع الأوّل لمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان، الملتئم، اليوم الاثنين، بإشراف وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، على تسمية رياض الهنتاتي، رئيسا مديرا عاما للمؤسسة.

وتقلّد رياض الهنتاتي، وهو مهندس عام متخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، عدّة مهام على غرار الرئيس المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال (سوماترا-جات) والرئيس المدير العام لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية وآخرها مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان.

ووفق بلاغ نشرته وزارة التجهيز، قدّم اليوم الرئيس المدير العام للمؤسسة، مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ومؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ومهامها.

وأكدت الزنزري، بالمناسبة، ضرورة تضافر الجهود لإنجاح مشروع المدينة الطبيّة الأغالبة بالقيروان والمؤسسة التي تشرف عليها كلّ من وزارتيْ التجهيز والإسكان والصحّة، والتي ستتابع الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبيّة والمتعلقة بالبنية الأساسية وبمكونات المشروع وتطويره وإنجاز أشغال البنية الأساسية للمدينة الطبية والتي ستساهم في دفع الاستثمار في المجال الطبّي والعلمي والاقتصادي.

وحضر الاجتماع الأوّل لمجلس إدارة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان كلّ أعضاء مجلس الإدارة ووالي القيروان، ذاكر البرقاوي، والمعتمد الأوّل، سامي العايدي، وعديد الإطارات المركزية والجهوية، مُمثلة لعديد الهياكل.

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