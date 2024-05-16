رياض دغفوس: المتحور الجديد لكورونا « فليرت » لا يُمثّل خطورة كبيرة

أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس لجنة التلقيح، رياض دغفوس، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا « فليرت » الذي ظهر في الولايات المتحدة الامريكية لا يمثّل خطورة، لافتا إلى أن « منظمة الصحة العالمية ما زالت لم تصنفه بعد ».

وقد ظهر متحور فيروس كورونا « Flirt » وهو متفرع عن « Omicron JN1″ في الولايات المتحدة الامريكية منذ شهر أفريل المنقضي وهو يمثلّ 25 بالمائة من الإصابات بفيروس كورونا. وعاش العالم منذ أواخر شهر ديسمبر 2019 خطر انتشار فيروس كورونا الذي مثّل وباء عالميا ظهر في البداية في يوهان في الصين وانتقل الى بقية دول العالم ليتسبب في اكثر من 7 ملايين حالة وفاة إلى حدود 9 ماي 2024.

وبخصوص الوضع الوبائي في تونس المتعلق بانتشار كورونا، قال المدير العام لليقظة الدوائية، رياض دغفوس، إنّ الوضع يشهد استقرارا مع تسجيل حالات للإصابة بالنزلة الموسمية. وذكر في تصريح لـ(وات)، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة جدا في تونس، معتبرا أن هذا الفيروس لم ينل حيزا في الانتشار مقارنة بالنزلة الموسمية التي سجّلت تواترا في حالات الإصابة.

وعبّر المتحدّث، عن ارتياحه ازاء الوضع الوبائي في علاقة بالأمراض التنفّسية، ملاحظا، أن « الظرف الوبائي العالمي مرّ بأمان من مخاطر كورونا بعدما أقرت منظمة الصحة العالمية منذ نحو سنة نهاية الجائحة ».

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