ريان الشارني يحرز ذهبية 10000 م مشيا ويحقق رقما قياسيا جديدا للبطولة

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وليد كتيلة يواصل التألق ويحصد الذهبية الثانية في رصيده نجح وليد كتيلة فجر اليوم السبت، في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر كراسي بعد أن ...

طاقم طبي مختص في الإنعاش يدخل إلى النفق ضمن فريق إنقاذ الطفل ريان دخلت فرق الإسعاف المغربية بعد ظهر اليوم السبت، النفق الذي عملت على حفره، للوصول إلى الطف ...