ريان الشارني يحرز ذهبية 10000 م مشيا ويحقق رقما قياسيا جديدا للبطولة

أحرز العداء التونسي ريان الشارني الميدالية الذهبية لسباق 10000 م مشيا ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة بعاصمة البيرو ليما بعدما قطع المسافة في 39د و24ث و85 بالمائة محققا بالمناسبة رقما قياسيا جديدا للبطولة.
وتقدم الشارني على كل من المكسيكي ايميليانو باربا (39 د و27ث و 10 ) والايطالي جيوزبي ديزاباتو (39د و31ث و25).
وانهى العداء التونسي الثاني وسيم العونلي هذا السباق في المركز 32 (44د و12ث و72).
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