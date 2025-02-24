ر م ع الستاغ: إلغاء الفاتورة التقديرية يتطلّب وقتا

اعتبر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، أن إلغاء الفاتورة التقديرية والّذي يُطالب به أغلب حرفاء الشركة، يتطلّب وقتا.

وأبرز المتحدث بأن الستاغ تشتغل على موضوع الفاتورة التقديرية وهناك مجهودات كبيرة تُبذل في هذا الملف، مشيرا إلى أن المسألة تتطلب كذلك تغيير كامل المنظومة الإعلامية للشركة واستبدال طريقة العمل بها.

وتابع المتحدث أن برنامج تركيز العدّاد الذكي من شأنه المساهمة في إلغاء العمل بالفاتورة التقديرية، مجددا التأكيد على أن ذلك يتطلّب حيّزا من الزمن.

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