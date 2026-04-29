ر م ع شركة أسواق الجملة: «انتعاشة في التزويد بمختلف المنتوجات والأسعار في تعافٍ»

أعلن الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة، سفيان طرميز، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 29 أفريل 2026، أنه تمّ تسجيل حركية وانتعاشة خلال الفترة الأخيرة على مستوى تزويد سوق الجملة ببئر القصعة بمختلف المنتوجات، مؤكدا أنّ الأسعار في تعافٍ.

وأبرز طرميز، أنه تم تسجيل نقص كبير في مادة الطماطم حيث تراوح مستوى التزويد بين 2 و3 أطنان فقط وقد تم مؤخرا تلافي هذا الإشكال وعاد مستوى التزويد بهذه المادة إلى نسقه، مبرزا بأنه تم اليوم تزويد السوق بـ120 طنا من الطماطم.

وشدد سفيان طرميز على أن الشركة تعمل من أجل ترفيع وتكثيف معدلات التزويد في الأسواق، كي تُصبح الأسعار في المُتناول.

وأوضح ضيف يوم سعيد، أن الأسعار الأكثر تداولا في سوق الجملة بالنسبة للطماطم بلغت 2500 مي في حين بلغت أسعار الفلفل 2000 مي والبطاطا 1000 مي والبصل بـ1500 مي.

