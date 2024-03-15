ر.م.ع شركة « عجيل » : لا زيادات في أسعار المحروقات هذا العام

أكد خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » في تصريح لإذاعة « جوهرة أف أم » اليوم الجمعة 15 مارس 2024، أن مركز تعبئة قوارير الغاز برادس سيتوقف عن النشاط أياما بعد حادثة يوم أمس لافتا إلى أن التزويد بقوارير الغاز لن ينقطع مع ذلك.

وقال بتين إن خلية أزمة اجتمعت وتطرقت إلى كيفية مواصلة النشاط بعد توقف مركز رادس لأيام وتم التأكيد على أن مواصلة التزويد بقوارير الغاز لن ينقطع .

وفند الرئيس المدير العام ما يتردد حول زيادات قادمة في اسعار قوارير الغاز المنزلي مؤكدا أنه لا توجد هناك برمجة لزيادة في اسعار المحروقات هذا العام ولا توجد برمجة لزيادة في اسعار قوارير الغاز المنزلي، مشيرا إلى سياسة الرئيس هي سياسة اجتماعية بالاساس وفي مناسبات عديدة كان ضد الزيادات في اسعار المحروقات وقوارير الغاز.

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