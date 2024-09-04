ر.م.ع صندوق التنمية الصيني يؤكد استعداد الصندوق لتمويل مشاريع التنمية في تونس

التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 04 سبتمبر بمقر اقامته ببيكين، الرئيس المدير العام لصندوق التنمية الصيني الافريقي »CADF »، إحدى آليات البنك الصيني للتنمية « BDC »، Shi Wenjun.

ونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بالصين خاصة وأننا نحتفل بمرور ستين سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرا بزيارة الدولة التي أداها مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي توّجت باعلان قادتي البلدين إرساء شراكة إستراتيجية شاملة بين تونس والصين، كما أكد على ضرورة التعاون المثمر والمربح بين طرفين.

وتم التباحث خلال هذا اللقاء في فرص الاستثمار بين البنك وبلادنا في ضوء الحوافز والامتيازات التفاضلية التي توفرها بيئة الأعمال في تونس.

وأكد رئيس الحكومة أنه يعمل وحكومته على تسهيل كل الاشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الصينية في تونس، وتوفير كل ممهدات النجاح لها حتى تكون مشاريع ناجحة.

ودعا كمال المدّوري رئيس البنك الصيني للتنمية لزيارة بلادنا في أقرب الآجال لمواصلة التباحث حول كيفية استخدام آليات صندوق التنمية الصيني الافريقي لبعث مشاريع في بلادنا.

وعبّر الرئيس المدير العام لصندوق التنمية الصيني عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع التنمية في تونس، خاصة وان بلادنا تتمتع بموقع استراتيجي يجعل منها بوابة لأفريقيا.

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