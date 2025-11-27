ر.م.ع عجيل: لا زيادة مبرمجة في أسعار قوارير الغاز

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » خالد بالتين في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، عدم وجود أي زيادة مبرمجة في أسعار قوارير الغاز إلى حد الآن، مبرزا بأن اتخاذ هذا القرار من مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وأفاد المتحدث بأن قوارير الغازمتوفرة تزامنا مع الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة وموجة البرد التي تشهدها البلاد، مؤكّدًا أنّ « الشركة على أتم الإستعداد للإستجابة لاحتياجات المواطنين. »

ودعا بالتين الموزّعين من أجل التعامل بمرونة وعدم استغلال وقت الذروة للقيام باضرابات عن العمل، مؤكّدًا على « ضرورة التضحية من أجل دفع الإقتصاد ومراكمة الثروة ثمّ يتم التفاوض »، حسب تعبيره.

