زهير المغزاوي: معي لن يكون هناك صفوف على الخبز والحليب وسأُلغي المرسوم 54

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي في ندوة صحفية طارئة عقدها في نهاية حملته الانتخابية اليوم الجمعة، أن أول قراراته بعد 6أكتوبر هو إلغاء المرسوم54 ، معتبرا أن منافسه هرب من المواجهة لأن حصيلته صفرية، على حد تعبيره.
وقال المغزاوي: « لا مجال لمزيد من « أرجع غدوة » أو « الريزو طايح » كما أننا سنراجع قانون الشيكات من أجل التسهيل وليس من أجل المطاردة.. سنكون مع المستثمرين المكبلين بالبيروقراطية » .
كما تعهد المغزاوي بأنه سيقوم بتنقيح الدستور لإلغاء الصلاحيات المطلقة للرئيس ووضع رقابة عليه ويفتح بعد 6أكتوبر حوارا مع الفاعليين السياسيين والمنظمات .
وقال المرشح للرئاسة: « مع زهير المغزاوي لن يكون هناك صفوف على الخبز والحليب بسبب سوء الإدارة وسأقوم بإنشاء صندوق الإصلاح التربوي، وصندوق النفقة للحفاظ على كرامة المرأة » .
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