زهير حمدي: إضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من الإسناد المعنوي لأهالي غزة

أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، اليوم السبت، أن دخول عدد من قيادات الحزب في اضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من أشكال الإسناد المعنوي لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون أبشع جريمة في القرن الحادي والعشرين من قبل الآلة الصهيونية.

وبين في نقطة صحفية نظمها الحزب ، اليوم بمناسبة مرور الأسبوع الأول على إضراب الجوع، أن معركة الأمعاء الخاوية هي جزء من مسيرة نضالية لفك الحصار على قطاع غزة و إيقاف الإبادة، منتقدا ما اسماه التواطؤ العربي وصمته أمام سياسات الإبادة التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبها بينت القيادية في الحزب وفاء الدريدي أن الصمود الفلسطيني هو دفاعا على كرامة الامة العربية والإسلامية بأسرها ، مشيرة الى أن تونس تقف الى جانب الحق الفلسطيني و أن الاضراب حقق أهدافه في التحسيس بقيمة وعدل القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الاضراب سانده العديد من الفنانين والناشطين من العالم العربي، وأن إمكانية التصعيد في الأيام القادمة بالشراكة مع عديد النشطاء من أجل كسر الحصار وبناء الجبهة العالمية ضد الصهيونية وسياساتها اللانسانية.

