زياد الجزيري مديرا رياضيًا للمنتخب الوطني وخليل شمام مساعدا له

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت، أن المكتب الجامعي قرر في جلسته الأولى تعيين زياد الجزيري في خطة مدير رياضي بمساعدة خليل شمام مع التفويض لرئيس الجامعة إمكانية إضافة أسماء أخرى.

وأضافت الجامعة على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي أن المكتب الجامعي أوكل لكل من الجزيري وشمام مهمة اقتراح الإطار الفني للمنتخب الوطني للأكابر في أقرب الآجال لعرضه على المكتب الجامعي للنظر والنقاش والمصادقة.

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