زيارة الغريبة من 11 إلى 18 ماي والاقتصارعلى مشاركة اليهود المقيمين بتونس

قررت هيئة تنظيم الزيارة السنوية الدينية لمعبد الغريبة بجزيرة جربة تنظيم زيارة هذا العام بداية من يوم 11 ماي حتى يوم 18 ماي الجاري، مقتصرة على ممارسة الطقوس الدينية داخل المعبد فقط وعلى مشاركة اليهود المقيمين بتونس.

وأكدت الهيئة في بلاغها الصادر يوم الجمعة 9 ماي 2025، تقديرها لجهود جميع السلط من أجل إنجاح إحياء هذه الزيارة وتوفير أفضل الظروف لها ، مجددة تعبيرها على أن تونس تبقى أرض التسامح والتعايش والسلام.

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