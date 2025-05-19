سبل تطوير العلاقات التونسية القطرية في مختلف المجالات أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بنظيره القطري في الدوحة

مثلت العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس وقطر، وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ووزير الشـؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وأكد الوزيران خلال اللقاء، أهمية البدء في المفاوضات بين وزيري التجارة في البلدين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارة الحرة المزمع التوقيع عليها، بمشاركة مجلس رجال الأعمال القطري التونسي، من أجل استكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين، معربين عن ارتياحهما بالمشاريع والبرامج المقترحة في مجالات الصحة والأمن الغذائي والإسكان والتعليم والتعليم العالي والاعلام، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وأبرزا حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، بما يعزز علاقات التعاون الثنائي ويدفع بها نحو آفاق أرحب، تجسيداً للرؤية المشتركة التي تجمع دولة قطر والجمهورية التونسية، مؤكدين تطابق مواقف البلدين حيال العديد من هذه القضايا، لا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم جهود إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الوزيران، وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، حيث أكّدا وقوفهما وتضامنهما الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع كافة حقوقه التاريخية المشروعة، معربين عن رفضهما القاطع وإدانتهما الشديدة لمخططات الكيان الاسرائيلي المحتلّ، الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ولما يقترفه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة.

وفي سياق آخر، أشاد النفطي بالعناية والإحاطة التي توليها دولة قطر للجالية التونسية المقيمة بأراضيها، وما تحظى به المدرسة التونسية بالدوحة من تسهيلات، باعتبارها صرحاً في تعزيز العلاقات في المجال التربوي، والتطلع للإرتقاء به إلى المستوى الجامعي. كما ثمّن جهود دولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، من أجل إنهاء العدوان ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

ونقل وزير الخارجية في مستهلّ اللقاء، تحيات رئيس الدولة قيس سعيّد، إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر بدوام الازدهار والرفعة. كما نقل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تحيات أمير قطر إلى أخيه رئيس الجمهورية وتمنياته لتونس بدوام التقدم والازدهار.

يُشار الى أن وزير الشؤون الخارجية، يؤدي اليوم زيارة إلى دولة قطر، تلبية لدعوة من نظيره القطري.

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