سحب أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، أما البحر شديد الإضطراب بالشمال ومضطرب فمتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 22 و 27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.

