سحب أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية.

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب مع رياح رملية محلية و ضعيفة، فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 22 درجة بالشمال و المرتفعات وقرب السواحل و بين 23 و 28 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 32درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :المناطق الساحلية;سحب;شمال