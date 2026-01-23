سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة و سحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي ثم تتجه تدريجيا الى القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة.

