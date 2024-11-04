سحب أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط الغربي

يكون طقس اليوم الاثنين، بعد تقشّع الضباب المحلّي في الصباح، عامّة قليل السحب ثمّ تكون السحب أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط الغربي.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بالمرتفعات الغربية و بين 27 و 31 درجة ببقية الجهات.

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