سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة قرب السواحل الشرقية

اخر تحديث : 29/04/2025
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

طقس سحب

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي في الصباح بالشمال ثم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة قرب السواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات وبالجنوب، أما البحر عامة قليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سرات.
تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 23 و 27 درجة ببقية الجهات.


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