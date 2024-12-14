سحب تتكاثف آخر النهار بالمناطق الساحلية الشمالية

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محليا كثيف في الصباح ثم بعض السحب بأغلب الجهات وتتكاثف آخر النهار و أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.
تكون الرياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج إلى مضطرب ليلا بخليج تونس.
تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 21 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 19 و 23 درجة بالجنوب وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب.
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