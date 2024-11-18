سحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة على كامل البلاد ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بخليج قابس ومحليا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبالمرتفعات الغربية وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات.

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