سحب تتكاثف بعد الظهر مع بعض الأمطار

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بمناطق الشمال و الوسط الشرقي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع بعض الأمطار آخر الليل، أمّا ببقية الجهات فيكون فيها طقس كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة خاصة بولايتي مدنين و تطاوين مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بمنطقة سرات و متموج ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى عامة بين 16 و 22 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;سحب;طقس