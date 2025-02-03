سحب تتكاثف تدريجيا بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات الغربية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال و متموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 14 و 19 درجة ببقية المناطق.

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