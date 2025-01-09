سحب عابرة بأغلب الجهات مع أمطار مرتقبة ليلاً

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد مع ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب الشرقي، أما البحر متموج فشديد الإضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 19 و 23 درجة ببقية الجهات.

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