سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف أثناء الليل بالمناطق الغربية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يحد من الرؤية الأفقية حيث تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة ببقية المناطق ثم تتقلص سرعتها تدريجيا آخر النهار، أما البحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 22 و 28 درجة ببقية المناطق كما تصل الى 30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :حرارة;سحب;طقس