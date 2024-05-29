سحب عابرة بأغلب المناطق ثم طقس مغيم بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب عابرة بأغلب المناطق ثم طقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط بعد الظهر.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فأحيانا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 28 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 30 و 36 درجة ببقية المناطق و تصل 39 درجة بأقصى الجنوب.

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