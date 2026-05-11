سحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب أثناء الليل، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ليلا.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 31 و 36 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب.