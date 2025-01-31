سحب عابرة ثمّ أمطار بالشمال و الوسط ليلا

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا آخر الليل مع أمطار بالجهات الشرقية للشمال و الوسط.
تكون الريح من القطاع الشرقي معتدلة وتكون قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية خاصة بأقصى الجنوب و الجنوب الغربي، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج ثم مضطرب فشديد الاضطراب إلى محليا هائج بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 20 و 24 درجة بالجنوب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.