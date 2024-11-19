سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا أثناء الليل



يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي في الصباح بالشمال والوسط الشرقي ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية .

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى آخر الليل قرب السواحل الشمالية، أما البحر متموج فمضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبالمرتفعات الغربية وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات.

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