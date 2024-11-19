يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بضباب محلي في الصباح بالشمال والوسط الشرقي ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية .
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى آخر الليل قرب السواحل الشمالية، أما البحر متموج فمضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبالمرتفعات الغربية وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات.
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