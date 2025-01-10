سحب عابرة على كامل البلاد وأمطار متوقعة بأقصى الشمال الغربي

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة على كامل البلاد و تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الإضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 18 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 19 و 22 درجة ببقية الجهات.

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